RUSSIAN WONDERLAND —
это четвертый этаж, где можно найти интересные работы молодых петербургских дизайнеров и небольших российских фирм. Представляем несколько имен, которые надо запомнить.
Бренд — финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне — 2018», над которым работает Алена Феликсова, а с недавних пор еще и фэшн-фотограф Антон Рудзат, пробует определить образ русской женщины, очищенный от французских, итальянских и американских трендов. Команда ищет его через призму отечественной музыки и фильмов. Так, осенне-зимняя коллекция 404 NOT FOUND посвящена картине Меньшова «Москва слезам не верит». По мнению Алены, ее главная героиня Катя Тихомирова воплотила «тот самый» исконно русский стиль — с платьями в горох, разноцветными колготками, драпированными юбками и power-dressing костюмами, а ее дочь Саша и вовсе стала флагманом тинейджерского движения (и изображением на толстовках и футболках капсульной коллекции марки). Кроме них, в Au Pont Rouge можно купить футболки из коллаборации 404 NOT FOUND с универмагом: они посвящены судебному процессу над Вайноной Райдер в 2001 году и кричат «Я не могу дождаться, когда же все это кончится... Я хочу снова пойти пошопиться».
Один из главных фем-брендов Петербурга снабжает «сильных и независимых» красивой одеждой: платьями с объемными плечами, брюками свободного кроя, рубашками в широкую полоску и пальто-коконами из разноцветной шерсти. В этом сезоне к «коллекциям для работающих женщин» добавилась линейка «для ролей, которые мы играем каждый день»: дизайнер Наталья Полунина выпустила шерстяные куртки-косухи и графичные платья-рубашки, вдохновленные фильмами 70-х годов и заряженные на прохождение кастингов.
Марка Глеба Рыжкова и Дарии Рамазановой придумывает фразы и лозунги, которые хочется носить на груди: «All women are beautiful» («Все женщины красивы»), «Heartbreaker» («Разбиватель сердец»), «Mama says I’m special» («Мама говорит, я особенный»), а также «Умница», «Охрана» и «На выход». За год активной работы U Story вышел на федеральный уровень, одел главных фэшн-инфлюэнсеров страны и пополнил коллекцию футболок и бейсболок бархатными куртками, кожаными бадлонами и кутюрными костюмами. Стажировка Глеба в Balenciaga и учеба Даши в Вестминстерском университете в Лондоне дают о себе знать.
Клатчи, кошельки и рюкзаки от дизайнера Ксении Лапшовой мимикрируют под винтажные — все благодаря архитектурным формами, «состаренной» коже и приглушенным цветам. При этом сумки IMAKEBAGS подходят под самые футуристичные вещи сезона (куртки со светоотражателями, платья с косым кроем и урбанистические костюмы от Сэмюэля Росса) и вмещают в себя необходимые для петербургских будней вещи (дождевик, палантин и небольшой зонтик).
В вопросе базовой одежды петербургский бренд Oh, my может смело конкурировать с H&M и Zara. В ассортименте марки — дождевики, толстовки, юбки, боди и футболки по ценам, не отличающимся от шведского масс-маркета. Есть и не совсем шаблонные вещи: трикотажные платья третьей длины, кофты «Make Russia eat ikra again» и шопперы из коллаборации с группой «СБПЧ», в каждом из которых спрятаны беруши, надувная подушка и даже «отдыхающий» динозавр.
Тотемное животное Петербурга — не лев, а тигр! Именно он изображен на спортивной одежде Urban Tiger — локального, но давно вышедшего за пределы города бренда. Горнолыжные куртки, брюки с лампасами, мягкие толстовки и брендированные бейсболки выглядят не хуже, чем у Adidas, Columbia и Nike, и становятся едва ли не умнее разработок Кристофа Лемера для UNIQLO. Почти у каждой вещи есть водоотталкивающая ткань, дышащая мембрана, герметизация швов, светоотражающие элементы и магнитные кнопки на застежках, поэтому в одежде Urban Tiger невозможно потеряться в городе и промокнуть под проливным дождем на Невском. А для тех, кто предпочитает спорту классику, у бренда есть отличные синие чиносы, двубортные пиджаки и офисные рубашки.
Петербургский бренд Милы Разгуляевой-Благонравовой продвигает высокую культуру домашнего быта: тапочки по мотивам полотен Казимира Малевича, Анри Матисса, Сальвадора Дали и Вильяма Морриса можно (нужно!) мешать с тренчкотами, джинсами и расписными футболками.
Продюсер Недели моды в Москве Артем Кривда основал собственный бренд четыре года назад: за это время толстовки «Мне все равно на вас», тельняшки «Ты, русский» и футболки «Север-Юг» начали носить Black Star, модель Мария Миногарова, актриса Наталья Рудова и самая красивая девочка России Анна Павага. Каждая надпись на одежде Кривды — смысловая: так, коллекция «МИР. FUTURE» появилась в момент локальных войн по всему миру — дизайнер, как герои режиссера Резникова, предложил нам всем «жить дружно». Последняя коллекция, представленная сейчас в Au Pont Rouge, называется «СИБИРЬ». Футболки, свитшоты кислотных цветов, украшенные звездами и с надписью Ursa Major (Большая Медведица на латыни). Номера на каждой вещи — координаты разных небесных светил. Звездное небо дает людям надежду и не перестает восхищать в любой самой сложной ситуации.