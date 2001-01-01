Бренд — финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне — 2018», над которым работает Алена Феликсова, а с недавних пор еще и фэшн-фотограф Антон Рудзат, пробует определить образ русской женщины, очищенный от французских, итальянских и американских трендов. Команда ищет его через призму отечественной музыки и фильмов. Так, осенне-зимняя коллекция 404 NOT FOUND посвящена картине Меньшова «Москва слезам не верит». По мнению Алены, ее главная героиня Катя Тихомирова воплотила «тот самый» исконно русский стиль — с платьями в горох, разноцветными колготками, драпированными юбками и power-dressing костюмами, а ее дочь Саша и вовсе стала флагманом тинейджерского движения (и изображением на толстовках и футболках капсульной коллекции марки). Кроме них, в Au Pont Rouge можно купить футболки из коллаборации 404 NOT FOUND с универмагом: они посвящены судебному процессу над Вайноной Райдер в 2001 году и кричат «Я не могу дождаться, когда же все это кончится... Я хочу снова пойти пошопиться».