Новая коллекция Sorry I'm Not: мужские фартуки, платья из платьев и коллаборация с брендом Ssanaya Tryapka (18+)
Российский бренд Sorry I’m Not выпустил лукбук весенне-летней коллекции, которую покажет в парижском шоу-руме Romeo на этой неделе. Помимо ключевых для марки моделей — «парашютных» платьев, асимметричных юбок и брендированных велосипедок — в нее вошли плащи с картинами Андрея Ремнева, посвященными сюжетам из «русской провинциальной жизни», и свитшоты из коллаборации с участниками конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде-2018» Ssanaya Tryapka. Марка помещает на свитеры эротические (часто нецензурные) сюжеты, выражая «отвращение к современной модной индустрии». О себе анонимный коллектив художников и дизайнеров рассказывает так: «Красота больше не необходимое условие искусства. Мы пришли возвести в статус арта ее обратную сторону!».
Купить модно-порнографические шарфы и джемперы, а также свитер из мишуры, брендированный плащ и прозрачный пластиковый шоппер можно будет в Au Pont Rouge и на сайте бренда следующей весной. Стоимость базовых вещей — от 10 000 до 15 000 рублей, а платьев — от 10 000 до 50 000 рублей.
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