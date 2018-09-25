Новая коллекция Sorry I'm Not: мужские фартуки, платья из платьев и коллаборация с брендом Ssanaya Tryapka (18+)

Российский бренд Sorry I’m Not выпустил лукбук весенне-летней коллекции, которую покажет в парижском шоу-руме Romeo на этой неделе. Помимо ключевых для марки моделей — «парашютных» платьев, асимметричных юбок и брендированных велосипедок — в нее вошли плащи с картинами Андрея Ремнева, посвященными сюжетам из «русской провинциальной жизни», и свитшоты из коллаборации с участниками конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде-2018» Ssanaya Tryapka. Марка помещает на свитеры эротические (часто нецензурные) сюжеты, выражая «отвращение к современной модной индустрии». О себе анонимный коллектив художников и дизайнеров рассказывает так: «Красота больше не необходимое условие искусства. Мы пришли возвести в статус арта ее обратную сторону!».