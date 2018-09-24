Michael Kors выкупит Versace за 2 млрд долларов

Сделка, сумма которой оценивается в 2 млрд долларов, должна состояться на этой неделе. При этом Донателла Версаче и ее команда продолжат заниматься всеми делами итальянского бренда. По словам Financial Times, Michael Kors заинтересован в покупке из-за стремления конкурировать с конгломератами LVMH (Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy), Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga) и Richemont (Cartier, Chloé): в прошлом году бренд приобрел Jimmy Choo за 1,2 млрд долларов.