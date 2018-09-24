Michael Kors выкупит Versace за 2 млрд долларов
Michael Kors готовится выкупить 20% акций бренда Versace, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Эту долю модному дому продадут не сами преемники Джанни Версаче, а частная инвестиционная компания Blackstone, купившая акции в 2014 году.
Сделка, сумма которой оценивается в 2 млрд долларов, должна состояться на этой неделе. При этом Донателла Версаче и ее команда продолжат заниматься всеми делами итальянского бренда. По словам Financial Times, Michael Kors заинтересован в покупке из-за стремления конкурировать с конгломератами LVMH (Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy), Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga) и Richemont (Cartier, Chloé): в прошлом году бренд приобрел Jimmy Choo за 1,2 млрд долларов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.