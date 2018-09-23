Моника Беллучи, Карла Бруни и Хелена Кристенсен вышли на подиум показа Dolce & Gabbana в Милане
Прошедший показ Dolce & Gabbana напоминает прошлогоднее шоу Versace: в честь двадцатилетия карьеры Донателлы Версаче на подиум вышли пять супермоделей 90-х годов — Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер, Хелена Кристенсен и Карла Бруни. Теперь Хелена и Карла приняли участие в перфомансе Dolce & Gabbana, но уже в сопровождении других любимиц итальянской марки: Моники Беллуччи и Евы Герциговой, а также менее опытных моделей — Эмили Ратаковски и Леди Китти Спенсер.
Все они — члены #DolceGabbanaFamily, хранительницы итальянских ценностей и национального стиля. Доменико и Стефано нарядили их в ключевые для бренда экземпляры — корсетированные платья, сарафаны с «религиозными» принтами, туфли на черные чулки и жаккардовые костюмы-тройки. Другую концепцию марки — «наши платья подходят всем» — воплощают плюс-сайз модель Эшли Грэхем, 54-летняя Марпесса Хенник, а также приглашенные инфлюэнсеры, корейские блогеры и звезды андеграунда.
Кастингом смелость дизайнеров не ограничивается: они предлагают носить кружевные колготки, превращать иконы в объекты граффити, делать платья из обычной соломы и одеваться в леопард с ног до головы. Делая каждый сезон практически одни и те же модели, Доменико и Стефано умудряются менять и подавать их совершенно по-новому — так, чтобы в следующем сезоне мы выстроились за цветочными гольфами, кроссовками на широкой подошве, дабл-дрессинг пижамами и армейскими брюками с признанием в любви к итальянскому бренду.
Фото: vogue.com
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