Моника Беллучи, Карла Бруни и Хелена Кристенсен вышли на подиум показа Dolce & Gabbana в Милане

Кастингом смелость дизайнеров не ограничивается: они предлагают носить кружевные колготки, превращать иконы в объекты граффити, делать платья из обычной соломы и одеваться в леопард с ног до головы. Делая каждый сезон практически одни и те же модели, Доменико и Стефано умудряются менять и подавать их совершенно по-новому — так, чтобы в следующем сезоне мы выстроились за цветочными гольфами, кроссовками на широкой подошве, дабл-дрессинг пижамами и армейскими брюками с признанием в любви к итальянскому бренду.