Новая коллекция Giorgio Armani: кутюрные авоськи, сетчатые кроссовки и шляпы из органзы

Все самые тенденциозные вещи этого сезона Джорджо трансформирует, оставляя узнаваемую форму. Широкополые шляпы теперь сделаны из легких материалов, чтобы их удобно было складывать в чемодан и доставать сразу по приезде на лазурный берег. Туфли из пластика, ставшие популярными благодаря американским и французским маркам, превращены в ботильоны и представлены в разных флуоресцентных оттенках. А кроссовки, которые дизайнеры «скрещивают» с ботинками, гольфами и носками, созданы из сетки и снабжены рифленой гуттаперчевой подошвой.