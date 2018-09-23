Новая коллекция Giorgio Armani: кутюрные авоськи, сетчатые кроссовки и шляпы из органзы
В миланском арт-фэшн музее Armani/Silos прошел показ весенне-летней коллекции Giorgio Armani. На этот раз дизайнер назвал ее «Shape of color» («Форма цвета») и посвятил связи эмоций, оттенков и определенных форм. Хотя одежда по большей части была эфемерной: платья с «дымчатыми» принтами, брючные костюмы нежно-голубых тонов, перфорированные кардиганы с объемными рукавами и плащи из переливающейся органзы.
Все самые тенденциозные вещи этого сезона Джорджо трансформирует, оставляя узнаваемую форму. Широкополые шляпы теперь сделаны из легких материалов, чтобы их удобно было складывать в чемодан и доставать сразу по приезде на лазурный берег. Туфли из пластика, ставшие популярными благодаря американским и французским маркам, превращены в ботильоны и представлены в разных флуоресцентных оттенках. А кроссовки, которые дизайнеры «скрещивают» с ботинками, гольфами и носками, созданы из сетки и снабжены рифленой гуттаперчевой подошвой.
Даже продуктовые авоськи, которые мы любим за их экологичность, перестали быть «хозяйственным» объектом, а стали настоящими кутюрными it-bags. Джорджо предлагает их носить и днем, и вечером, как вечерний клатч или кросс-боди. Та же трансформация коснулась деревянных сумок: дизайнер сохранил популярную конструкцию, но выполнил ее из перламутра — в таком виде вещь лучше сочетается с нарядными платьями и гигантскими сережками разных форм и цветов.
Фото: vogue.com
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