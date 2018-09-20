Новое имя в моде: Passionzu из Петербурга с красивым нижним бельем и абсолютно прозрачными боди

создательница Passionzu

Все началось с аккаунта в «инстаграме», в который я выкладывала фото своих изделий. Тогда в Россию только пришла мода на бралетты: в масс-маркете был скромный выбор, а если девушке хотелось чего-то действительно красивого, приходилось делать заказ на американских сайтах. Я предложила им не ждать доставку в несколько недель и радовать своего молодого человека красивым внешним видом сразу же после оформления покупки.

Долгое время я занималась брендом одна: шила, упаковывала комплекты в коробки, проводила фотосессии и вела соц сети. Но заказов становилось больше, клиентская база росла, география расширялась, и я решила нанять креативного директора, программиста и графического дизайнера. Теперь мы будем делать регулярные коллекции — не модели с пуш-апом, помещающие грудь в неестественное и неудобное положение, а бюстгальтеры, которые подчеркивают природную сексуальность. Мы считаем, что для демонстрации женской красоты не нужно «перетягивать» тут и там — можно быть привлекательной, ощущая себя комфортно.