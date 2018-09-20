Новое имя в моде: Passionzu из Петербурга с красивым нижним бельем и абсолютно прозрачными боди
Ряды российских производителей нижнего белья Corporelle и Petra пополнила амбициозная марка из Петербурга Passionzu. Ее идеолог и дизайнер Зульфира Мансапова сначала шила бралетты, бархатные чокеры и шелковые ночнушки на заказ, а после познакомилась с конструкторами «Дикой Орхидеи» и разработала коллекцию прозрачных боди, кружевных комплектов и базовых моделей, в которых удобно заниматься спортом и сидеть в офисе 24 на 7.
Зульфира Мансапова
создательница Passionzu
Все началось с аккаунта в «инстаграме», в который я выкладывала фото своих изделий. Тогда в Россию только пришла мода на бралетты: в масс-маркете был скромный выбор, а если девушке хотелось чего-то действительно красивого, приходилось делать заказ на американских сайтах. Я предложила им не ждать доставку в несколько недель и радовать своего молодого человека красивым внешним видом сразу же после оформления покупки.
Долгое время я занималась брендом одна: шила, упаковывала комплекты в коробки, проводила фотосессии и вела соц сети. Но заказов становилось больше, клиентская база росла, география расширялась, и я решила нанять креативного директора, программиста и графического дизайнера. Теперь мы будем делать регулярные коллекции — не модели с пуш-апом, помещающие грудь в неестественное и неудобное положение, а бюстгальтеры, которые подчеркивают природную сексуальность. Мы считаем, что для демонстрации женской красоты не нужно «перетягивать» тут и там — можно быть привлекательной, ощущая себя комфортно.
Ткань для комплектов команда Passionzu везет из Италии, Франции и с международных текстильных выставок Шанхая. Отшивается нижнее белье в Петербурге и продается на сайте passionzu.com. Боди и бюстгальтеры стоят 4300 рублей, трусы — от 1900 до 2900 рублей, а кружевные пояса (редкий и предусмотрительный элемент для российских underwear-коллекций) — от 2100 до 2700 рублей.
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