В Шереметевском дворце выставят гардероб Императорских театров: костюмы Майи Плисецкой от Пьера Кардена и пуанты Ульяны Лопаткиной

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства празднует 110-летний юбилей своих коллекций выставкой самых ярких приобретений за последние годы. Это полное собрание костюмов, сделанных Пьером Карденом для Майи Плисецкой, пуанты звезд балета — от Ульяны Лопаткиной до Дианы Вишневой, а также работы Льва Бакста, Александра Бенуа, Сергея Судейкина и Мстислава Добужинского. Их в фонд музея в разные годы передавали композитор Родион Щедрин, балетмейстер Серж Лифарь и коллекционеры Нина и Никита Лобановы-Ростовские.