Первая коллекция Рикардо Тиши для Burberry: деконструированные тренчи и «борьба» за права животных

В ней Рикардо уважил всех: любительниц минимализма — костюмами-тройками естественных оттенков, фанатов британской классики — плащами всех форм и конструкций, авангардисток — юбками с фотопротретами, хайпбистов — сандалиями, которые круче кроссовок, а сторонниц PETA — пятнистыми рубашками с надписью «За что они убили олененка Бэмби?». При этом Тиши не изменил ни ДНК бренда (тренчи появлялись практически в каждом выходе, а фирменная расцветка раскрасила не только клетчатые рубашки, но и полосатые блузки), ни самому себе. Его любимые платья-ночнушки наделены аристократичными рукавами на английский манер, а архитектурные жакеты и длинные черные наряды вышли под занавес шоу, намекая на появление на грядущем «Эмми».