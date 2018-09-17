Покупка недели: ботильоны Vetements на «рублевом» каблуке

Помимо «заряженного на успех» каблука, новые ботильоны Vetements еще и отсылают к работе ментора Демны — Мартина Маржелы: их дизайн повторяет мыс культовых туфель Tabi. Купить одну из самых обсуждаемых вещей сезона (и совершить самый выгодный обмен валют!) можно в ДЛТ за 124 000 рублей.