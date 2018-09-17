«Make soski great again»: Мэган Виртанен о том, как женщины воют за свободу сосков

Два скрепленных вместе носовых платка от Джейкоб могли удовлетворить потребности девушек с небольшой грудью, но не слишком помогали обладательницам более весомых достоинств. Впрочем, задача бюстгальтеров 1920-х годов заключалась в визуальном уменьшении груди, ведь в моде был андрогинный силуэт. Только в 1935-м появится привычная нам размерная сетка от А до D, да и та не сразу найдет международное признание. 1940-50-е породили новые формы бюстгальтеров, зрительно увеличивающие грудь: от изобретенного Говардом Хьюзом специально для Джейн Расселл фасона balconette, до надувных, увековеченных Джеромом Сэлинджером в «Над пропастью во ржи»: чашка такого бюстгальтера лопнула у девушки на танцплощадке в одной из глав романа.