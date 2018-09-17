«Make soski great again»: Мэган Виртанен о том, как женщины воют за свободу сосков
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Историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен рассказывает, почему отказ от бюстгальтера по-прежнему считают вульгарностью, и что придумывают женщины для соответствия общепринятым стандартам.
«Свобода приходит нагая», — утверждал Велимир Хлебников. Или с обнаженной грудью, как на знаменитом полотне Эжена Делакруа. Ровно 50 лет назад, в сентябре 1968 года, эта же идея вдохновляла феминисток, протестующих против проведения конкурса «Мисс Америка». Множество бюстгальтеров в тот день полетело в «Мусорку свободы». Компанию им составили косметика, накладные ресницы, лак для волос и другие предметы, названные писательницей Глорией Стайнэм «сделанными не для женщин, а для соответствия мужским ожиданиям».
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Энн Хэтэуэй в платье без бюстгальтера на церемонии «Оскар» в 2013 году
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Ники Минаж на показе Haider Ackermann в марте 2017-го
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Майли Сайрус в футболке в поддержку акции #freethenipple
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Кристен Стюарт в платье без бюстгальтера на церемонии Hollywood Film Awards в 2014 году
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Рианна в платье Adam Selman на церемонии CFDA-2014
Идейные наследницы протестующих основали в Голливуде в 2012 году движение «Освободите сосок», обзавелись соответствующим хэштегом #freethenipple и даже проводят ежегодные марши. Хватает и девушек, чей отказ от бюстгальтера продиктован не идейными соображениями, а стремлением к удобству. Фотопроекты вроде «Отпечатка» Джастина Бартелса призваны подчеркнуть дискомфорт от ношения белья, впрочем, честно говоря, участницам хочется порекомендовать все-таки научиться выбирать подходящий размер одежды. Доходит до смешного: в 1970-е желающие изобразить «свободу груди», но не готовые отказаться от белья, могли купить специальный бюстгальтер с формованной чашкой, имитирующей сосок. В наши дни предпочитают обращаться к пластическим хирургам, чтобы те скорректировали вид сосков филлерами, сделав их «более выпирающими».
Ирония в том, что некогда бюстгальтер был символом освобождения женского тела. Отказ от корсета, пропагандируемый гигиенистами 19 века, требовал новой формы поддержки груди, и проекты первых бюстгальтеров, больше напоминающих отрезанную верхнюю часть корсета, начали появляться еще в 1860-е, не находя, впрочем, никакого спроса у женщин. Тугая шнуровка корсета ассоциировалась с крепостью моральных устоев, и отказ от него выглядел как крайняя степень распущенности. Только к 1910-м социальные условия породили новую моду, и появился первый современный бюстгальтер, запатентованный в 1914 году американкой Мэри Фелпс Джейкоб.
Два скрепленных вместе носовых платка от Джейкоб могли удовлетворить потребности девушек с небольшой грудью, но не слишком помогали обладательницам более весомых достоинств. Впрочем, задача бюстгальтеров 1920-х годов заключалась в визуальном уменьшении груди, ведь в моде был андрогинный силуэт. Только в 1935-м появится привычная нам размерная сетка от А до D, да и та не сразу найдет международное признание. 1940-50-е породили новые формы бюстгальтеров, зрительно увеличивающие грудь: от изобретенного Говардом Хьюзом специально для Джейн Расселл фасона balconette, до надувных, увековеченных Джеромом Сэлинджером в «Над пропастью во ржи»: чашка такого бюстгальтера лопнула у девушки на танцплощадке в одной из глав романа.
В 1960-е дельцы бельевого бизнеса были в панике, но, как оказалось, совершенно безосновательно. Бюстгальтер выжил, и даже распространение пластических операций по изменению формы груди не уничтожило нужду в белье: вид торчащего соска по-прежнему воспринимается как вызывающий и непристойный. Но времена все же меняются, так что каждая может отпраздновать в этом году юбилей по вкусу: 50-летие демонстративного отказа или же 70-летие первого бюстгальтера пуш-ап, модели Rising Star от Frederick's. Прелесть любой свободы — в возможности выбора.
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