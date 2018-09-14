Новая коллекция Nebo: жемчужные серьги, платья из 70-х и броши по мотивам мультфильма «Ежик в тумане»

Отсылки к старому мультфильму прослеживаются не только в теплоте и уюте кардиганов, свитеров и шерстяных пальто, но и в цветовой гамме коллекции: фиолетовом, горчичном, алом, сером и глубоком синем оттенках. На принтах — герои второго плана «Ежика в Тумане»: стая бабочек, россыпь репейника и ракушки, по форме напоминающие улитку (ее ежик нашел под дубовым листом). К тому же силуэты многих вещей списаны с моды 70-х и 80-х годов: это трапециевидные платья на каждый день, пиджаки с объемными плечами, наряды с отложными воротничками и костюмы с юбками «политической» длины. Стоит ли говорить о том, кого в лукбуке играют модели Полина Оганичева и Маша Игошина из Петербурга?