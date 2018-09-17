Mr. Murka из Петербурга выпустили соблазнительный кампейн, где учат носить фартуки прямо на голое тело (18+)
Первая в России марка стильной спецодежды для общепита и тату-салонов Mr. Murka, созданная бартендером Николаем Киселевым в 2013 году, выпустила «фабричный» видео-кампейн. В нем девушки показывают процесс создания фартуков от задумки до реализации, демонстрируя получившиеся модели на обнаженных фигурах. Бармены и шеф-повары из России, стран Прибалтики, Европы, Азии и даже Латинской Америки, куда Mr. Murka отправляет свои изделия, конечно, носят их более консервативно. Но идея из ролика им, наверняка, понравится.
Сейчас в арсенале Mr.Murka порядка 150 разных моделей фартуков. Над их разработкой трудится команда на производстве, а также молодые художники и дизайнеры. Первые фартуки бренд делал из джинсы, кожзама, кожи и канваса, а чуть позже ребята придумали коллекции с рисунками: мультипликационными персонажами от художницы IDIOTSTYLE, анимализмом от выпускницы Института им. И.А. Репина Алины Курченковой и «фруктовыми» паттернами от русско-немецкой художницы Ирины Валковой. Кроме фартуков, у Mr.Murka есть спецодежда для татуировщиков и парикмахеров, а также шейные платки, армбэнды, подтяжки и специальные сумки для барменских инструментов — скрутки. Посмотреть их и купить можно на сайте марки mrmurka.com.
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