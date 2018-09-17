Mr. Murka из Петербурга выпустили соблазнительный кампейн, где учат носить фартуки прямо на голое тело (18+)

Сейчас в арсенале Mr.Murka порядка 150 разных моделей фартуков. Над их разработкой трудится команда на производстве, а также молодые художники и дизайнеры. Первые фартуки бренд делал из джинсы, кожзама, кожи и канваса, а чуть позже ребята придумали коллекции с рисунками: мультипликационными персонажами от художницы IDIOTSTYLE, анимализмом от выпускницы Института им. И.А. Репина Алины Курченковой и «фруктовыми» паттернами от русско-немецкой художницы Ирины Валковой. Кроме фартуков, у Mr.Murka есть спецодежда для татуировщиков и парикмахеров, а также шейные платки, армбэнды, подтяжки и специальные сумки для барменских инструментов — скрутки. Посмотреть их и купить можно на сайте марки mrmurka.com.