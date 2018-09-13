Осенне-зимняя коллекция Novaya: красивые мужские и женские пуховики, в которых всегда тепло и сухо

В качестве наполнения для плащей и пуховиков Novaya выбрали изософт — технологичный утеплитель, который не страдает от многочисленных стирок в машинке. Кроме того, все ткани марка обработала водозащитной пропиткой, поэтому в куртках не только постоянно тепло, но еще и сухо. Проверить, примерить и купить можно в шоу-руме Novaya на Ораниенбаумской, 29. Стоимость вещей из коллекции — от 19 000 до 30 000 рублей.