30 пар непромокаемой обуви из городских магазинов

Для тех, кому резиновые сапоги не нравятся ни по форме, ни по дизайну, дизайнеры выпускают функциональные ботинки из лакированной кожи. Большинство пар старательно не пропускают влагу (а значит, сокращают шанс на простуду) и смотрятся актуально не только во время дождя. У Gucci они декорированы позолоченной брошью, у детского бренда Aigle украшены мультяшным принтом, а у Attilio Giusti Leombruni дополнены контрастной платформой, чтобы можно было гулять прямо по лужам.