30 пар непромокаемой обуви из городских магазинов
Завтра в Петербург придут дожди: готовимся к неизбежному покупкой резиновых сапог или непромокаемых ботинок, которые сочетаются с тренчем, курткой и даже красивой юбкой.
В этом сезоне резиновые сапоги переходят из разряда «ugly shoes» в категорию стильной обуви. Prada крепят к ним неоновый логотип, Chiara Ferragni снабжают глазами, Givenchy пришивают чулки, а Off-White подписывают предназначение («for riding» — «для езды»). В таких сапогах мы согласны ехать только на красную дорожку, повторяя подиумный тотал-лук: носим их с платьем-футляром, архитектурным пальто и такой же непромокаемой футуристичной панамой.
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Унисекс сапоги SHU, 1800 рублей (SHU)
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Мужские ботинки Raf Simons, 33 292 рубля (Farfetch)
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Женские ботильоны MIISTA, 2790 рублей (Nevalenki)
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Женские ботильоны Gucci, 83 500 рублей (Babochka)
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Детские сапоги Aigle, 4420 рублей (ДЛТ)
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Унисекс ботинки Chiara Bellini, 4640 рублей (Rendez-Vous)
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Мужские ботинки Rick Owens, 35 120 рублей (Au Pont Rouge)
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Унисекс ботинки Geox, цена по запросу (Geox)
Есть в актуальных коллекциях и более привычно-минималистичные модели — от Jimmy Choo, REDValentino, Tommy Hilfiger и Chiara Bellini. Учитывая, что в моду ворвался «стиль жены лесника», их можно носить с плащами-палатками, флисовыми рубашками и спортивными брюками на кулисках. Простые, но стильные сапоги также делает российская марка SHU, которая продается в «Этажах» в Петербурге. Мужская и женская обувь в желтом, сером и черным цветах сейчас находится на распродаже и стоит всего 1800 рублей.
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Женские сапоги Chiara Ferragni, 13 200 рублей (Farfetch)
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Женские ботинки Befree, 999 рублей (Befree)
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Женские сапоги Attilio Giusti Leombruni, 33 350 рублей (BOSCOFAMILY)
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Женские ботильоны Miu Miu, цена по запросу (Miu Miu)
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Мужские ботинки Chiara Bellini, 5470 рублей (Rendez-Vous)
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Женские ботильоны Sintezia, 7900 рублей (Sintezia)
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Женские ботинки REDValentino, 19 500 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские ботинки Suecomma Bonnie, 11 300 рублей (Golden Line)
Для тех, кому резиновые сапоги не нравятся ни по форме, ни по дизайну, дизайнеры выпускают функциональные ботинки из лакированной кожи. Большинство пар старательно не пропускают влагу (а значит, сокращают шанс на простуду) и смотрятся актуально не только во время дождя. У Gucci они декорированы позолоченной брошью, у детского бренда Aigle украшены мультяшным принтом, а у Attilio Giusti Leombruni дополнены контрастной платформой, чтобы можно было гулять прямо по лужам.
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Женские сапоги Emporio Armani, 10 999 рублей («Кенгуру»)
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Мужские ботинки Off-White, 24 205 рублей (Farfetch) фарфетч
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Детские сапоги Aigle, 3790 рублей (ДЛТ)
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Chiara Bellini, 6740 рублей (Rendez-Vous)
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Детские сапоги Burberry, 11 999 рублей («Кенгуру»)
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Женские ботильоны A.F.Vandevorst, 27 540 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские ботинки Givenchy, 38 500 рублей (ДЛТ)
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Женские ботинки Lera Nena, 8790 рублей (toptop.ru)
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Женские сапоги Tommy Hilfiger, 10 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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