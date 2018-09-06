Венецианский кинофестиваль-2018: Марина Вакт, Хлоя Севиньи и другие на премьере «В прошлому году в Мариенбаде»

О том, что «В прошлому году в Мариенбаде», вдохновлявший режиссеров Федерико Феллини, Стенли Кубрика и Дэвида Линча и дизайнеров Erdem, Zac Posen и Carolina Herrera, снова выйдет на большие экраны, стало известно в июле этого года. Пока фильм проходил очистку от дефектов, корректировку цвета и восстановление саундтрека, знаменитости выбирали платья на его премьеру. Главная задача — быть похожей на героиню, сыгранную французской актрисой Дельфин Сейриг и одетую лично Габриэль Шанель. В ход шли перья, блестки, воротники-стойки, рубашки свободного кроя и черные тотал-луки, которые Карл Лагерфельд, следуя ДНК бренда, продолжает использовать во всех коллекциях.