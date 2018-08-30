Новая коллекция BELKA из Петербурга: образы Джин Сиберг и Моники Витти и фильмы 70-х годов

Бренд из Петербурга BELKA перерос из формата «одежды для работающих женщин» в концепцию «вещи для ролей, которые мы играем каждый день». Его новая осенне-зимняя коллекция сделана с отсылками к фильмам 70-х годов и героиням Анны Карины, Джин Сиберг и Моники Витти. Шерстяные куртки-косухи, широкие брюки-бананы, полупрозрачные свободные рубашки и блузы с геометрическим принтом будто сошли с черно-белых экранов в новую жизнь: осовременивают их объемные силуэты, цифровые принты и удобная, подходящая под ритм города, посадка.