ЗакС ввел новые фэшн-правила для посетителей — теперь без галстука нельзя не только входить, но и выходить

Какие санкции ждут тех, у кого отсутствует галстук, неясно. Но, к примеру, выбор зеленого кардигана на заседание парламента влечет публичное порицание. В 2016 году спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отчитал за неподобающий внешний вид чиновницу Комитета по градостроительству и архитектуре: «Вы бы еще в халате пришли или в пижаме!». «Влияет ли дресс-код на выполнение рабочих функций, как это утверждают "Правила этики и служебного поведения государственных служащих Санкт-Петербурга"? Вряд ли, — писала историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен. — Скорее речь идет о желании сформировать конвенциональную реальность при помощи конвенциональных действий. Или где-то по коридорам прошмыгнул дух императора Павла I, при котором со службы увольняли "за ношение круглой шляпы и фрака"».