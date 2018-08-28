Что покупать в осенних коллекциях Intimissimi?

Другая часть коллекции подтверждает главный тренд сезона — «Дикий Запад». На корсетированные бюстгальтеры, балконеты, топы, стринги и шорты нанесена символика родео: звезды, узоры пейсли и красные розы. О том, что это все-таки осенняя коллекция, говорят теплые кардиганы, которые можно носить дома и на прогулке, и халаты, которые служат накидкой в первые (еще теплые) дни сентября. Все они уже продаются на сайте Intimissimi, а вскоре поступят и в оффлайн-магазины бренда.