Когда в городе есть такое место, как ДЛТ, начало учебного года можно превратить в праздник. В самом модном универмаге города найдется все и для всех, кто в сентябре отправится учиться. Стильный гардероб — отличная мотивация, чтобы рано вставать по утрам к первому уроку или к первой паре. Ведь так хочется поскорее показать друзьям свои обновки! Ниже гид по отличным лукам для любого возраста от начальных классов до университета.
Все вещи можно купить в ДЛТ.
Тренд на инфантилизм, который пропагандируют Dolce & Gabbana, Gucci и Fendi для первоклассников не просто актуален, но и совершенно естественен. Резкий переход от беззаботного детства к школьным будням (а им сказали, что это на следующие 11 лет?!) смягчаем яркими цветами, бантами, стразами и милыми деталями.
Главная инвестиция в гардероб девочки — красивый, вместительный и удобный рюкзак. Сумка-мишка Dolce & Gabbana нежно обнимет хозяйку за плечи и подарит чувство спокойствия в отсутствие родителей. Весь остальной образ, как и у взрослых, подбирается под аксессуар: клетчатое платье Il Gufo, блестящие хайтопы Gallucci и ярко‑зеленая парка Burberry на случай холодного ветра и проливного дождя.
Пришла пора позаботиться о хорошем костюме для молодого джентльмена. В случае свободного школьного дресс-кода можно от души поиграть с яркими элементами. Вместо бланковой белой рубашки — джинсовая Stella McCartney Kids, вместо черного пиджака — клетчатый от Burberry, а вместо классических туфель — контрастные кроссовки Emporio Armani. Пусть учиться будет весело!
Следующая образовательная ступень требует серьезности, а подростковый возраст склоняет к хулиганству. Да здравствует праздник непослушания в наряде: выбираем джемпер с бахромой и джинсовую юбку вместо протокольной шерстяной, зеленые штаны вместо унылых форменных брюк. Уверены, что контрольные и сочинения писать в легкомысленном наряде проще и приятнее.
Между 5 и 9 классом девочки ходят в школу не столько за знаниями, сколько за признаниями. А значит, разноцветная (красивая!) одежда из коллекций Gucci, Burberry, Balmain и Simonetta точно пригодится. Ну и во время ответа у доски, она тоже придаст уверенности.
Для каждого повода — своя стейтмент-деталь. Для линейки — графитовый пиджак Dal Lago, для физкультуры — «гибкие» кроссовки Dolce & Gabbana, а для школьных экскурсий — брендированный рюкзак Gucci (самый модный не только в классе, но и во всем городе!). А клетчатая рубашка и зеленые джинсы добавят цвета серым будням за партой.
В каком возрасте подростки превращаются в хайпбистов, мы не в курсе, но точно знаем, что для этого необходимо: шелковый бомбер Off-White, футуристичные кроссовки Alexander McQueen и фирменные носки на каждый день — например, от бренда Burberry.
В стремлении походить на Блэр Уолдорф и Серену ван дер Вудсен из сериала «Сплетница» одиннадцатиклассницы одеваются в клетчатое, кружевное, яркое и вызывающее. Но есть те, кто предпочитают пастельные и минималистичные луки: трикотажное платье REDValentino, голубой рюкзак Furla в тон и ботинки Kenzo, усеянные цветами.
В это время парни строят образы по примерам футболистов из американских команд: классная толстовка Gucci, стильный бомбер Off-White, яркий рюкзак Balenciaga — идеальное сочетание, чтобы подчеркнуть свой стиль и доказать всему миру, что ты уже совсем не ребенок.
Кто-то врывается в университетскую жизнь как Зак Эфрон в фильме «Папе снова 17», а кто-то — как Аманда Байнс в мелодраме «Синди Уайт». Для каждого характера и настроения нужен свой образ — кислотно-претенциозный в стиле Versace или монохромно-расслабленный из коллекций Tom Ford.
Наконец-то свобода! И пусть говорят, что надо быть серьезнее, учиться, учиться и учиться. Бархатные полусапожки Balenciaga, клетчатая мини-юбка Burberry, блузка Victoria Beckham и кожаная кросс-боди точь-в-точь, как у мамы, примирят с утренними первыми парами и украсят экзаменационные сессии.
В институте можно носить не пиджак, а кожаную куртку, не сорочку, а олдскульную флисовую рубашку, не начищенные лоферы, а сникеры Versace. А рюкзак Burberry отлично вмещает не только учебники, но и ноутбук, а также хороший парфюм. В конце концов студент сам решает, бежать после лекций в библиотеку, на работу или на свидание.