Когда в городе есть такое место, как ДЛТ, начало учебного года можно превратить в праздник. В самом модном универмаге города найдется все и для всех, кто в сентябре отправится учиться. Стильный гардероб — отличная мотивация, чтобы рано вставать по утрам к первому уроку или к первой паре. Ведь так хочется поскорее показать друзьям свои обновки! Ниже гид по отличным лукам для любого возраста от начальных классов до университета.

Все вещи можно купить в ДЛТ.