Новая коллекция бренда Portal: ботильоны, челси и сапоги, проверенные временем и лужами

Российский бренд Portal, созданный магазином Porta 9 в 2016 году, выпустил осенне-зимнюю коллекцию обуви — и в ней есть все, что вам нужно в новом сезоне. Полусапожки с «косами» в дополнение к кашемировому пальто, броги цвета индиго под широкие кюлоты, бархатные туфли на случай хорошей погоды и кожаные сапоги, в которых можно смело прыгать по лужам.