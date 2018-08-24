Коллекция школьной обуви от Geox: удобные балетки, футуристичные кроссовки и туфли для первых дискотек

Итальянский бренд Geox, который каждый сезон снабжает нас непромокаемыми ботинками, розовыми вездеходами и металлизированными эспадрильями, выпустил школьную коллекцию обуви. В ней — туфли, ботинки и полуботинки из кожи, снабженные мягкими стельками, дышащей мембраной и устойчивой к скольжению подошвой. Благодаря им ученики не чувствуют дискомфорт, добираясь до школы, бегая по переменам и ожидая окончания шестого урока. А дополнительный стимул к покупке (и легкому подъему по утрам) дают диско-помпоны, мультяшные принты, блестящая фактура и бархатные ленты вместо обычных шнурков.