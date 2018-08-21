Магазин «Мармеладова-Букетик» закрывается — вместо него появится мультибренд «КультуРРа»

В сентябре магазин «Мармеладова-Букетик» возвращается к истокам, меняет концепцию и расширяет список представленных брендов. Теперь по адресу Рубинштейна, 40 будет располагаться мультибренд «КультуРРа» (по названию творческого объединения Сергея Бондарева и Алексея Анисимова), который объединит на своей территории не только собственные бренды «Соня Мармеладова» и Bondarev, но и винтажные украшения Mire Retro, аксессуары WalleysMark, артхаусные наряды от Ромы Уварова, этнические пончо от Tata Christiane и мужскую и женскую одежду авангардной комиссионки «Супершоп», открывшей корнер в помещении в апреле этого года.