Магазин «Мармеладова-Букетик» закрывается — вместо него появится мультибренд «КультуРРа»
В сентябре магазин «Мармеладова-Букетик» возвращается к истокам, меняет концепцию и расширяет список представленных брендов. Теперь по адресу Рубинштейна, 40 будет располагаться мультибренд «КультуРРа» (по названию творческого объединения Сергея Бондарева и Алексея Анисимова), который объединит на своей территории не только собственные бренды «Соня Мармеладова» и Bondarev, но и винтажные украшения Mire Retro, аксессуары WalleysMark, артхаусные наряды от Ромы Уварова, этнические пончо от Tata Christiane и мужскую и женскую одежду авангардной комиссионки «Супершоп», открывшей корнер в помещении в апреле этого года.
Список фэшн-резидентов «КультуРРы» еще утверждается, но создатели обещают сделать место «новой версией парижского Colette». Сейчас на Рубинштейна, 40 идет капремонт — первых гостей «КультуРРа» примет только в начале сентября.
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