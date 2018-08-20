Появился первый в мире рюкзак с «плавающей» спинкой — с ним удобно прыгать, бегать и переносить тяжелый груз
Плюс один к списку «умных» модных вещей: американцы выпустили первый в мире рюкзак со стабилизатором, спинка которого крепится к специальному рейлу при помощи бандажных ремней. Такая конструкция позволяет нагрузить рюкзак до 25 килограммов и прыгать, бегать и покорять высокие горы, практически не чувствуя этот вес.
OMGWTF pic.twitter.com/HmdmY3HM8e— eggry (@eggry) 16 августа 2018 г.
Рюкзак HoverGlide делает переноску груза на 20% легче и снижает нагрузку на спину до 86%. Идею такого «девайса» студенты Пенсильванского университета предложили еще 12 лет назад, но осуществить ее удалось только сегодня. Проект HoverGlide будет представлен на краудфандинговой платформе Kickstarter, а после сбора средств выйдет в четырех разных вариантах: для пешего туризма и кемпинга (25 кг), для студентов и учеников (11,3 кг), для однодневных поездок (также 11,3 кг) и для ежедневного использования (с твердым «панцирем»). Сколько будет стоить рюкзак и где продаваться, пока неизвестно.
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