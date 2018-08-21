45 лучших находок из новых коллекций в ДЛТ

Мини-юбки, вернувшиеся с модой на 90-е и нулевые, перешли из гардероба для вечеринок в повседневный и даже политический (посмотрите на Брижит Макрон!). Теперь они сделаны не из латекса, сетки и виниловой кожи, а из твида, шерсти и нежного шелка.

Туфли