Новая коллекция JM Studio: пальто с японской живописью и тренчкоты в духе Одри Хепберн

Бренд Юлии Матвиенко и Валентины Крупник присоединился к петербургским адептам японского стиля. В новой осенне-зимней коллекции JM Studio появились пальто с росписью как у Кано Санруку, платья с голубыми летящими журавлями и юбки с разноцветными поясами-платками — теперь мы знаем, в чем идти пить сакэ! Кроме них, в линейке есть классические для JM Studio силуэты — тренчкоты в духе Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани», двубортные жакеты с брюками-дудочками и оверсайзовые рубашки для офиса, ради которых хочется вставать по утрам.