Что покупать в коллекции Celine — последней (и одной из лучших!) работ Фиби Файло

Вещи, которые совсем скоро станут коллекционными (и будут стоить намного дороже, чем сейчас продаются), уже есть в ДЛТ с ценниками от 46 600 рублей (за туфли) до 284 500 рублей (за кожаное платье). Через месяц мы увидим новую моду от Эди Слимана, который занял место Фиби в феврале этого года и анонсировал кутюрную, мужскую и парфюмерную линейки.