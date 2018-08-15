Новая коллекция osome2some: леопардовые шубы и платья-пиджаки «отличницы»

Главные представители перфекционизма по-петербургски — Анна Андриенко и Наталья Бузакова из osome2some — выпустили осенне-зимнюю коллекцию. И в ней снова, как и в весенне-летней, дизайнеры переосмысливают исторический костюм. Образы из 1950-70 годов, в том числе из гардероба Одри Хепберн и молодой Елизаветы II, осовременены леопардовым принтом, необработанными краями, рукавами-цветами и шалевым воротником-шарфом. Оверсайзовые пальто, платья-пиджаки, серые костюмы и шубы-чебурашки надеты на голое тело и стилизованы авангардными туфлями Tabi Maison Margiela: идеальную одежду необязательно носить с таким же подходом.