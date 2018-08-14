Comme des Garçons выпустил футболки с работами Жан-Мишеля Баскии

Мы нашли, в чем ехать на выставку Жан-Мишеля Баскии в Париже: Comme des Garçons выпустил рубашки и футболки с работами неоэкспрессиониста. Бренд впервые показал их на мужском шоу в январе этого года, а теперь арт-одежду можно купить — на сайте tres-bien.com она продается по ценам от 129 до 580 долларов.