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Panasonic выпустит девайс, уничтожающий пот, запах и бактерии в кроссовках

Японские бренды продолжают облегчать жизнь мужчинам: после рубашки UNIQLO, не требующей глажки, Panasonic выпустит деодрайзер на ионовых частицах — они уничтожают пот, запах и бактерии в кроссовках. Модель MS-DS100 работает на батарейках или от сети, при этом у нее есть два функциональных режима: «нормальный» (пять часов работы) и «глубокий» (семь часов упрямого устранения проблем). 

Деодрайзер можно будет купить с 20 сентября, но пока только в Японии. В случае успешных продаж Panasonic сделает поставку «девайса мечты» и в Россию. 

Фото: news.panasonic.com

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