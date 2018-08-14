Panasonic выпустит девайс, уничтожающий пот, запах и бактерии в кроссовках

Японские бренды продолжают облегчать жизнь мужчинам: после рубашки UNIQLO, не требующей глажки, Panasonic выпустит деодрайзер на ионовых частицах — они уничтожают пот, запах и бактерии в кроссовках. Модель MS-DS100 работает на батарейках или от сети, при этом у нее есть два функциональных режима: «нормальный» (пять часов работы) и «глубокий» (семь часов упрямого устранения проблем).