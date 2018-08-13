Петербургские бренды устроили массовую распродажу одежды и обуви

Петербургские магазины, шоу-румы и концепт-сторы снизили цены на летние коллекции и пополнили наш гид по щедрым городским распродажам. Это едва ли не единственная возможность купить вещи локальных брендов почти за бесценок: Jana Segetti отправили на тотал-сейл платья, костюмы и юбки для офиса, Bat Norton отдают за 3000 рублей анораки, мантии и футуристичные хайтопы, а Nevalenki распродают обувь, которую вы проносите всю грядущую осень, — бело-розово-желтые дерби с нашивками, рюшами и надписями.