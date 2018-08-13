Петербургские бренды устроили массовую распродажу одежды и обуви
Петербургские магазины, шоу-румы и концепт-сторы снизили цены на летние коллекции и пополнили наш гид по щедрым городским распродажам. Это едва ли не единственная возможность купить вещи локальных брендов почти за бесценок: Jana Segetti отправили на тотал-сейл платья, костюмы и юбки для офиса, Bat Norton отдают за 3000 рублей анораки, мантии и футуристичные хайтопы, а Nevalenki распродают обувь, которую вы проносите всю грядущую осень, — бело-розово-желтые дерби с нашивками, рюшами и надписями.
Кроме монобрендовых шоу-румов, финальные скидки до 50% объявили магазин российских дизайнеров 8-store и главная шоппинг-мекка петербургских скейтбордистов «Отдел». Первый снизил цены на барочные платья Lena Maksimova, легкие костюмы Bregeda и униформы конструктивистов SØ, а второй — на джинсовки HUF, толстовки Champion и спортивные рубашки Diamond. Весь ассортимент можно посмотреть на фирменных сайтах и там же уточнить информацию о наличии: вещи дешевле, чем у масс-маркета, быстро расходятся среди петербуржцев.
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Champion, 3672 рубля вместо 4590 рублей («Отдел»)
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Novaya, 8900 рублей вместо 11 200 рублей (Novaya)
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Nevalenki, 5450 рублей вместо 10 900 рублей (Nevalenki)
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Medooza, 598 рублей вместо 1195 рублей (Medooza)
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HUF, 7191 рубля вместо 7990 рублей («Отдел»)
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Jana Segetti, 9548 рублей вместо 13 640 рублей (Jana Segetti)
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Bat Norton, 3990 рублей вместо 10 990 рублей (Bat Norton)
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Novaya, 5900 рублей вместо 8500 рублей (Novaya)
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The North Face, 6072 рубля вместо 7590 рублей («Отдел»)
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