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Петербургские бренды устроили массовую распродажу одежды и обуви

Петербургские магазины, шоу-румы и концепт-сторы снизили цены на летние коллекции и пополнили наш гид по щедрым городским распродажам. Это едва ли не единственная возможность купить вещи локальных брендов почти за бесценок: Jana Segetti отправили на тотал-сейл платья, костюмы и юбки для офиса, Bat Norton отдают за 3000 рублей анораки, мантии и футуристичные хайтопы, а Nevalenki распродают обувь, которую вы проносите всю грядущую осень, — бело-розово-желтые дерби с нашивками, рюшами и надписями.

  • Nevalenki, 4950 рублей вместо 9900 рублей (Nevalenki) 

  • Bat Norton, 2990 рублей вместо 4990 рублей (Bat Norton) 

  • Medooza, 698 рублей (вместо 1395 рублей)

  • Jana Segetti, 9086 рублей вместо 12 980 рублей (Jana Segetti)

  • Bat Norton, 3890 рублей вместо 4490 рублей (Bat Norton)

Кроме монобрендовых шоу-румов, финальные скидки до 50% объявили магазин российских дизайнеров 8-store и главная шоппинг-мекка петербургских скейтбордистов «Отдел». Первый снизил цены на барочные платья Lena Maksimova, легкие костюмы Bregeda и униформы конструктивистов SØ, а второй — на джинсовки HUF, толстовки Champion и спортивные рубашки Diamond. Весь ассортимент можно посмотреть на фирменных сайтах и там же уточнить информацию о наличии: вещи дешевле, чем у масс-маркета, быстро расходятся среди петербуржцев. 

  • Champion, 3672 рубля вместо 4590 рублей («Отдел»)

  • Novaya, 8900 рублей вместо 11 200 рублей (Novaya) 

  • Nevalenki, 5450 рублей вместо 10 900 рублей (Nevalenki)

  • Medooza, 598 рублей вместо 1195 рублей (Medooza)

  • HUF, 7191 рубля вместо 7990 рублей («Отдел») 

  • Jana Segetti, 9548 рублей вместо 13 640 рублей (Jana Segetti)

  • Bat Norton, 3990 рублей вместо 10 990 рублей (Bat Norton)

  • Novaya, 5900 рублей вместо 8500 рублей (Novaya)

  • The North Face, 6072 рубля вместо 7590 рублей («Отдел»)

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