35 уютных (и красивых!) толстовок для прохладной погоды
Лето в городе — все! Начинаем готовиться к привычной погоде и многослойному гардеробу. Откладываем купальники, эспадрильи и полупрозрачные платья до следующего года и кутаемся в вельветовые брюки, непромокаемые тренчкоты и кутюрные худи. Мы как раз нашли три десятка таких!
Толстовки с капюшоном сегодня носят не только айтишники и скейтбордисты, но и все, кто интересуется подиумной модой. В ней худи сочетают с вечерними платьями, удлиняют до колен и расписывают цитатами — посмотрите на коллекции Versace, Off-White, Balenciaga и Balmain. Оливье Рустен и вовсе сделал «концертные» толстовки для выступления Бейонсе на Coachella, и теперь они появились в продаже. Средства, потраченные на розово-пайеточные худи, идут в пользу благотворительной организации United Negro College Fund. Она помогает афроамериканским студентам получить достойное образование.
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Off-White, 34 235 рублей (Farfetch)
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404 NOT FOUND, 12 000 рублей (Au Pont Rouge)
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Dorothee Schumacher, 29 950 рублей (ДЛТ)
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Balenciaga, 53 170 рублей (Farfetch)
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Lena Maksimova, 10 100 рублей (lenamaksimova.com)
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Off-White, 39 600 рублей (Babochka)
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Hilfiger Collection, 27 990 рублей (ru.tommy.com)
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Calvin Klein EST. 1978, 11 000 рублей (calvinklein.ru)
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Bat Norton, 5790 рублей (Bat Norton)
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«Волчок», 4000 рублей («Отдел»)
Базовые толстовки можно купить у российского бренда Pocket Cat, прогрессивного Dorothee Schumacher, андеграудного Bat Norton и технологичного Paco Rabanne (с капюшоном, который заменит зонтик!). А еще — в новой коллекции Uniqlo U, разработанной совместно с Кристофом Лемером. Линейка приедет в Петербург уже в сентябре и предложит для тотал-лука джинсовые юбки, брюки с завышенной талией, укороченные куртки и рубашки, не требующие глажки.
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Balmain x Beyonce, 59 300 рублей (ДЛТ)
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Calvin Klein Jeans, 11 400 рублей (Calvin Klein Jeans)
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Markus Lupfer, 15 300 рублей (Babochka)
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СНДКТ, 4690 рублей («Юность»)
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Levi's, 4900 рублей (Levi's)
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Oh, my, 2840 рублей (Oh, my)
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Paco Rabanne, 38 400 рублей (Babochka)
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Tommy Jeans, 8490 рублей (ru.tommy.com)
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Off-White, 37 400 рублей (ДЛТ)
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Pis Kogers, 3500 рублей (Freedom Store)
Самые демократичные модели тоже у UNIQLO: за мягкую толстовку, которую хочется носить весь год, просят около 3000 рублей. Такие же цены у резидентов «Юности» и магазина Creamshop, а вот за худи от финалистов нашего проекта «Новые имена в моде» Анастасии Докучаевой и 404 NOT FOUND придется выложить от 11 000 до 14 000 рублей. Хотя «акцентные» принты с кадрами из фильма «Москва слезам не верит» и дизайном, который косплеит Dolce & Gabbana, того стоят — проверено на героинях российского стристайла!
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Helmut Lang, 33 500 рублей (Babochka)
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Anteater, 2799 рублей (Creamshop)
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Sorry I'm Not, 7000 рублей (Au Pont Rouge)
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Befree, 999 рублей (Befree)
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Dolce & Gabbana, 42 150 рублей (ДЛТ)
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Bat Norton, 2490 рублей (Bat Norton)
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Extra, 3060 рублей («Юность»)
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Maison Kitsune, 10 150 рублей (Au Pont Rouge)
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Dokuchaeva, 11 000 рублей (anastasiadokuchaeva.com)
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Uniqlo U, 3999 рублей (UNIQLO)
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