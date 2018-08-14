35 уютных (и красивых!) толстовок для прохладной погоды

Толстовки с капюшоном сегодня носят не только айтишники и скейтбордисты, но и все, кто интересуется подиумной модой. В ней худи сочетают с вечерними платьями, удлиняют до колен и расписывают цитатами — посмотрите на коллекции Versace, Off-White, Balenciaga и Balmain. Оливье Рустен и вовсе сделал «концертные» толстовки для выступления Бейонсе на Coachella, и теперь они появились в продаже. Средства, потраченные на розово-пайеточные худи, идут в пользу благотворительной организации United Negro College Fund. Она помогает афроамериканским студентам получить достойное образование.