50 бесценных находок с крупнейшего блошиного рынка России «Уделка»

Идеологически «Уделка» делится на две части: в одной — неумелые копипасты кроссовок Balenciaga Triple S и толстовок Off-White с Моной Лизой, во второй — действительно классный винтаж, который продавцы везут со всего мира. Проходя мимо первых рядов (где мы чувствовали себя по меньшей мере блогерами @diet_prada), пару раз чуть не получили ботинками по голове: «Снимать здесь запрещено! Убирайте камеры!» — кричали нам не только бабушки, но и взрослые (рослые) мужчины. На попытку представиться и объяснить, для каких целей мы пришли на рынок, они продолжали отмахиваться: «Реклама нам не нужна, и без нее все прекрасно продается!»