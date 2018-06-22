В Шереметьевском дворце выставят 40 костюмов по эскизам Родченко и Ламановой

Полосатые халаты, платья из журнала «Искусство одеваться», плавательные шапочки с надписью «Russia» и перьевые ободки из джазовой эпохи будут соседствовать с портретами Маяковского, абстрактными полотнами, ретро-афишами и фотографиями главных событий СССР. Все это уже было показано в выставочном центре «Рабочий и колхозница» в московском ГУМе в 2017 году, а в Петербурге выставка откроется 13 июля.