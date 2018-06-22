В Шереметьевском дворце выставят 40 костюмов по эскизам Родченко и Ламановой
В Шереметьевском дворце откроется выставка «Мода — народу! От конструктивизма к дизайну» с 40 реконструкциями костюмов по эскизам и фотографиям Александра Родченко, Надежды Ламановой, Варвары Степановой, Любови Поповой, Сергея Эйзенштейна, Александры Экстер и Александра Веснина. Все они раскрывают роль конструктивистов в создании индустриального искусства 1920-х годов и отражают грани авангардного стиля, признанного лишь спустя 50 лет.
Полосатые халаты, платья из журнала «Искусство одеваться», плавательные шапочки с надписью «Russia» и перьевые ободки из джазовой эпохи будут соседствовать с портретами Маяковского, абстрактными полотнами, ретро-афишами и фотографиями главных событий СССР. Все это уже было показано в выставочном центре «Рабочий и колхозница» в московском ГУМе в 2017 году, а в Петербурге выставка откроется 13 июля.
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