Вирджил Абло показал первую мужскую коллекцию для Louis Vuitton

Многие нашли отсылки не только к женским коллекциям марки, но и к показам бывшего креативного директора Louis Vuitton Кима Джонса для одноименного бренда. Главное, чтобы Вирджил не путал свою работу во Франции с андеграундными выходками в рамках Off-White: надеемся, что обуви с надписями «For Walking», кожаных курток с граффити и сумок со скрепками мы не увидим. А металлизированные пончо и любовь к брендированию пока можно простить.