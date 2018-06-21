Новое имя в моде: свитшоты Whosh с вышитыми портретами Илона Маска, Фриды Кало и Тома Харди

соосновательница Whosh

«Арина с детства рисует, а благодаря бабушке еще и знает толк в шитье и рукоделии. Наташа — авантюристка и организатор в одном лице — крайне полезное сочетание. А у меня вся жизнь так или иначе связана с английским — любовь, книги и профессия. Так что создание собственной марки одежды стало для нас закономерным продолжением занятий друг друга. Мы запустились пару месяцев назад, а у нас уже есть заказы и предложения из Штатов и Европы. Это приятно и ценно, но жить Whosh всегда будет в Петербурге. Город помогает нам в работе, он — наш друг, а друзья своих не бросают».