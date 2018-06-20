Новая коллекция Off-White: Барт Симпсон и граффити-искусство Донди Уайта

Изображение Барта отлично вписалось в коллекцию, посвященную граффитисту Донди Уайту, — именно он придумал стиль «шрифтов-пузырей», внес огромный вклад в развитие «дикого искусства» и расписал половину Бруклина. Оммаж его работам прослеживается в принтах футболок и в росписи джинсов, которые, мы уверены, скоро станут коллекционными. Но интернет-пользователей заинтересовали отсылки не к архивам Донди, а к творчеству коллег Вирджила Абло по модной индустрии — дизайнеров Balenciaga, Calvin Klein, Jeremy Scott и Gosha Rubchinskiy. Косой крой верхней одежды как у первого, безразмерные архитектурные плащи как у второго, анимационные рисунки как у третьего и спортивный стайлинг как у четвертого — кажется, специалисту по плагиату @diet_prada будет чем заняться сегодня вечером.