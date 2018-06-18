Новая коллекция Prada: образы иностранцев в России и микро-шорты для мужчин

Гигантские шапки с показа женской круизной коллекции Prada перекочевали в мужской, идеально поймав атмосферу времени. Именно так — в ушанках, бадлонах и микро-шортах — ходят по Невскому проспекту и Крестовскому острову иностранные туристы и фанаты футбола. Хотя Миучча Прада, конечно, вдохновлялась не этим: «Я пыталась добиться худощавого, чистого и элегантного силуэта, — рассказывала дизайнер за несколько минут перед шоу. — Собрала несколько элементов вместе — серьезные, веселые, разнообразные, но цель заключалась в том, чтобы сконструировать молодость и настоящий щегольский стиль».