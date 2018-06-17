Новая коллекция Versace: мужские клатчи, кожаные корсеты и самые классные кроссовки сезона

Показ новой коллекции Versace, как и Dolce & Gabbana, получился смешанным: подиум делили загорелые итальянцы и самые высокооплачиваемые модели в лице Кендалл Дженнер и Беллы Хадид. С их помощью Донателла Версаче продолжила рушить гендерные границы: одежда и тех, и других была практически одинаковой. Кто сказал, что мужчины не могут носить кросс-боди, пальто из питоновой кожи, рубашки на два размера меньше и прозрачные неоновые дождевики? У бренда все это выглядит настолько красиво и гармонично, что мы не сомневаемся — именно так бы выглядел Джанни Версаче, если бы остался в живых.