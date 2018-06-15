Первый кампейн магазина грузинских дизайнеров Geasy: Лисий лес, пикник и деконструктивизм

Магазин Geasy, открывшийся на Мытнинской улице, 27 в апреле этого года, снял первый кампейн. По атмосфере он очень напоминает рекламы Dolce & Gabbana, только вместо итальянцев в нем — грузины, вместо венецианских локаций — Лисий лес, а вместо одежды с цветочными принтами — деконструктивизм от Janashia, Tatuna Nikolaishvili, Tiko Paksa, Flying Painter и TAMTA Shindelishvili. Эти грузинские бренды тщательно отбирает и привозит в Петербург Елена Хотько, запланировавшая создать концептуальный и принципиально новый для города фэшн-проект — и судя по первой фотосессии Geasy у нее это хорошо получается.