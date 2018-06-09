Сергей Шнуров, Покрас Лампас и Юрий Дудь расписали футболки к ЧМ-2018
Номинанты нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров и Покрас Лампас, а также главный интервьюер России Юрий Дудь и актриса театра и кино Ирина Горбачева расписали футболки к Чемпионату мира по футболу. Акция стала продолжением медиа-шествия Adidas «Креативность объединяет», в рамках которой бренд снимает масштабные видео с футболистами (например, Лионелем Месси, Хавьером Эрнандесом, Месут Озилом и Линдси Хораном) и выпускает тематические капсульные коллекции.
Теперь ярко-красные футболки с гербом России украшены надписями «СуперГуд» от Сергея Шнурова, «Футбик жив» от Юрия Дудя, «Это футбол, детка» от Ирины Горбачевой и фирменной каллиграфией от Покраса Лампаса. Вещи с эксклюзивными принтами уже можно купить на сайте Adidas за 4990 рублей.
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