Сергей Шнуров, Покрас Лампас и Юрий Дудь расписали футболки к ЧМ-2018

Номинанты нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров и Покрас Лампас, а также главный интервьюер России Юрий Дудь и актриса театра и кино Ирина Горбачева расписали футболки к Чемпионату мира по футболу. Акция стала продолжением медиа-шествия Adidas «Креативность объединяет», в рамках которой бренд снимает масштабные видео с футболистами (например, Лионелем Месси, Хавьером Эрнандесом, Месут Озилом и Линдси Хораном) и выпускает тематические капсульные коллекции.