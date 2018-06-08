50 самых классных образов из новых resort-коллекций

Несмотря на то, что resort — это про лето, солнце и полуодетость, ведущие марки убеждают запасаться шапками и носками. Причем такими, чтоб грели в самые страшные погодные катаклизмы, а заодно сочетались с легкой одеждой и обувью. Prada предлагает носить дутые ушанки с кожаными топами и юбкой с заниженной талией, Gucci задает моду на кутюрные тюбетейки, Chloe надевает носки под «деревянные» мюли, а Just Cavalli натягивает их до самых колен. При этом каждый аксессуар представляет из себя полноценный акцент образа: на них есть брендирование, надписи и даже рисунки от современных художников. Кажется, самое время отдать вещи на кастомизацию Покрасу Лампасу!