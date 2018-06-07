Сумка с матрешкой, футболка с Троицким мостом и еще 20 модных вещей-сувениров

Лимитированная коллекция Louis Vuitton к чемпионату мира по футболу 2018 — дорожная сумка Keepall, рюкзак Apollo, кошельки и ключницы — цитирует исторический мяч игр 1970 года. При этом шестиугольники из фирменной кожи Epi могут быть синего, красного или черного цвета, но если вы истинный болельщик, мастера марки превратят баул в российский флаг. Спешите: в магазинах и на сайте купить заветные предметы можно строго в дни ЧМ — с 14 июня по 15 июля. (Louis Vuitton)