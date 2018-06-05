Rendez-Vous разыгрывает билеты на концерт Кэти Перри

Теперь Rendez-Vous решил сделать поклонников Кэти Перри еще ближе к певице и подарить билет на ее концерт 28 июня в Барселоне. Чтобы получить его в рамках масштабного конкурса, необходимо либо совершить покупку в магазинах Rendez-Vous до 12 июня и зарегистрироваться по ссылке, либо выложить в свой Instagram фото обуви Katy Perry и ваш снимок в образе, который больше всего под нее подходит. Пост нужно сопроводить хэштегами #рандевускэти и #rendezvousrussia и ждать выбора экспертной комиссии. Всего будет разыграно 4 комплектов призов, каждый из которых включает авиабилеты, проживание в отеле и билеты на концерт.