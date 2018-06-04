Катя IOWA выпустила коллекцию одежды (снова!)

Кажется, скоро мы будем номинировать Катю Иванчикову не только как «Best Dressed», но и лучшего деятеля в области моды в конкурсе «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». IOWA выпустила новую коллекцию одежды, а точнее — мерча в честь своей мартовской песни «Падай», клип на которую снимался в сказочных локациях острова Тенерифе. Монохромные футболки, свитшоты и толстовки выпущены лимитированным тиражом и украшены и рисунками в стиле «Маленького принца» Экзюпери. Кроме планет, домов и падающих звезд, на них можно найти и персонажа Кати – миниатюрную девочку с короткой стрижкой. Ее для коллекции нарисовали графические дизайнеры из фирмы «Вкус», которая ранее разрабатывала афиши для концертов группы IOWA и обложки к синглам.