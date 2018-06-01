Репортаж: как прошел первый за много лет показ Chanel в России?

Кажется, в этот вечер на ВДНХ собрались абсолютно все московские и европейские модники, но, даже несмотря на статус, их пускали только по паспортам. Была и муза Лагерфельда Каролин де Мегрэ, и посланница L’Oreal Су Джу Парк, и звезда фильма «Лето» Ирина Старшенбаум, и российская модель Саша Лусс, и действительно молодая и прекрасная Марина Вакт. Из петербургских it-girls – Матильда Шнурова, Ирина Оганова, Надежда Никитина и Настя Шевцова, которая на недавнем показе круизной коллекции Chanel в Париже попала в инста-объектив Гаспара Ульеля».