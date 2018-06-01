Репортаж: как прошел первый за много лет показ Chanel в России?
Вчера вечером в Москве прошел третий российский показ Chanel — Карл прислал в Москву свою коллекцию Métiers dʼArt, но сам в столицу так и не приехал. Зато туда с ответственной миссией «рассмотреть-потрогать-оценить» отправилась наш директор отдела моды и искусства Ксения Гощицкая. Рассказываем о знаковых моментах шоу с ее слов.
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Площадка — невероятная: 69-й павильон на ВДНХ с морем, воссозданным с помощью световой проекции, и трюмом, откуда выходили звезды показа. Среди них — сестры Павловы, Анна Селезнева, Валерия Кауфман, Джоли Алиен, Эдриэнн Джулигер, Ясмин Марьян и Виттория Черетти, которая открывала шоу. Кастинг в Москве был намного лучше парижского!».
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Кажется, в этот вечер на ВДНХ собрались абсолютно все московские и европейские модники, но, даже несмотря на статус, их пускали только по паспортам. Была и муза Лагерфельда Каролин де Мегрэ, и посланница L’Oreal Су Джу Парк, и звезда фильма «Лето» Ирина Старшенбаум, и российская модель Саша Лусс, и действительно молодая и прекрасная Марина Вакт. Из петербургских it-girls – Матильда Шнурова, Ирина Оганова, Надежда Никитина и Настя Шевцова, которая на недавнем показе круизной коллекции Chanel в Париже попала в инста-объектив Гаспара Ульеля».
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Что касается самой коллекции, то в ней — очень красивые и радикальные силуэты, вся одежда носибельная и созданная «для жизни». Отличная вышивка, обыгранный блеск. Даже были чулки со стразовыми лампасами — только Карл умеет сделать такое не пошло!».
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Помимо трюма и моря, морскую тематику коллекции подчеркивал гардероб в виде контейнера, рядом с которым сидел настоящий татуировщик в матроске. Каждый желающий мог сделать себе временное тату с якорем или логотипом бренда — необычный «сервис» опробовала на себе, к примеру, Яна Рудковская».
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Афтепати Chanel проходят с не меньшим размахом, чем сам показ коллекции. В этот раз на нем играл и пел Гриша Ургант, а кормил шеф-повар московского ресторана White Rabbit, который занимает 23 строчку мирового рейтинга The World's 50 Best Restaurants, Владимир Мухин. Шампанское искрилось и лилось рекой до утра!».
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