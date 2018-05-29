«Самая милая коллаборация»: легендарная Грейс Коддингтон нарисовала своих кошек для вещей Louis Vuitton
Вчерашние «котики» с круизного показа Louis Vuitton оказались результатом совместной работы Николя Гескьера и бывшего арт-директора американского Vogue Грейс Коддингтон. Она нарисовала своих кошек Пампкин и Бланкета, а также пса дизайнера — Леона, а команда Louis Vuitton превратила рисунки в патчи и принты для костюмов, кошельков и клатчей.
«Моя работа с Николя и его командой была очень веселой, — рассказала Грейс. — Она началась с любви к животным, которая объединяет нас за пределами модной индустрии». Вещи с показа, которые уже назвали «самой милой коллаборацией года», были только анонсом полноценной линейки: полностью в магазины она поступит в октябре.
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