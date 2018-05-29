«Самая милая коллаборация»: легендарная Грейс Коддингтон нарисовала своих кошек для вещей Louis Vuitton

«Моя работа с Николя и его командой была очень веселой, — рассказала Грейс. — Она началась с любви к животным, которая объединяет нас за пределами модной индустрии». Вещи с показа, которые уже назвали «самой милой коллаборацией года», были только анонсом полноценной линейки: полностью в магазины она поступит в октябре.