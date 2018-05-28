Кроссовки-ботфорты, брелоки с котиками и ковбойские шляпы в новой коллекции Louis Vuitton

За несколько часов до показа resort-коллекции Louis Vuitton команда бреда выложила в «инстаграм» мультяшного котика — он «позировал» на фоне голубого неба и держал в руках мышь: смысл картинки подписчики так и не уловили. Оказалось, что «котик» — это брелок на новых футуристичных сумках марки (не все же ей быть из сезона в сезон серьезной!), а в качестве других стейтмент-элементов выступили ковбойские шляпы, жакеты из перьев, очки из клипа «Satisfaction» и кроссовки-ботфорты — видимо, ботфорты-чулки и кроссовки-носки Николя Гескьеру уже кажутся пережитком прошлого.