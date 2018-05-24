«Питер Аутло»: Outlaw Moscow выпустил капсульную коллекцию вместе с 16station

Бренд Outlaw Moscow, одевающий главных героев стритстайла Mercedes-Benz Fashion Week в Москве, выпустил капсульную коллекцию в честь Петербурга. А точнее — Питера: на футболках, свитшотах, толстовках и бейсболках красуется именно такое наименование города. Главной вещью в коллекции стал двусторонний «фанатский» шарф, который можно носить не только зимой, но и летом — на грядущем Чемпионате мира по футболу мы болеем не за команду, а в первую очередь за Петербург.