45 лучших пар легкой обуви для этого лета

Более демократичные, но такие же универсальные варианты можно найти у российских марок. Например, возрожденный советский бренд «Два мяча» делает кеды с «подписью» и рифленой подошвой — точно как у Виктора Цоя, Юрия Гагарина и Сергея Сыроежкина в «Приключениях Электроника». Петербургский Affex создает кроссовки в честь главных музыкальных фестивалей: Hellfest Open Air, Burning Man и Coachella. А дизайнер Лена Максимова выпускает первую (лимитированную!) коллекцию обуви — монохромные кожаные мюли с металлическими цветами. Все они стоят до 16 000 рублей, а прослужат не меньше растиражированных подиумных моделей (мы тестировали!).