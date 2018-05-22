45 лучших пар легкой обуви для этого лета
Закрепившиеся +20 градусов позволяют отказаться от практичной обуви в пользу красивой: мы нашли четыре десятка кед, кроссовок, балеток, сандалий и шлепанцев, которые прослужат все это лето.
Наконец, можно носить сетчатые эспадрильи Dior, футуристичные кроссовки Prada, дискобольные кеды Valentino и твидовые шлепанцы Chanel — все они станут разумной инвестицией в гардероб по причине «неубиваемости» и сочетаемости с другими элементами образа. Первые миксуем с полупрозрачным платьем из весенне-летней коллекции, вторые — с курткой как у виртуальной модели Микелы Соусы, третьи — с мешковатым черным комбинезоном, а четвертые — с льняными белоснежными шортами и жакетом.
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Мужские кеды Два мяча, 3800 рублей (Babochka)
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Dior, цена по запросу (Dior)
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Мужские кроссовки Gosha Rubchiskiy X Adidas, 16 400 рублей (Au Pont Rouge)
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Minorquines, 4590 рублей (Rendez-Vous)
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Marni, 40 950 рублей (ДЛТ)
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Befree, 1999 рублей (Befree)
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Louis Vuitton, цена по запросу (Louis Vuitton)
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Dior Homme, 37 000 рублей (ДЛТ)
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Suecomma Bonnie, 20 300 рублей (Golden Line)
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Мужские слипоны Pierre Hardi, 42 324 рубля (Farfetch)
Более демократичные, но такие же универсальные варианты можно найти у российских марок. Например, возрожденный советский бренд «Два мяча» делает кеды с «подписью» и рифленой подошвой — точно как у Виктора Цоя, Юрия Гагарина и Сергея Сыроежкина в «Приключениях Электроника». Петербургский Affex создает кроссовки в честь главных музыкальных фестивалей: Hellfest Open Air, Burning Man и Coachella. А дизайнер Лена Максимова выпускает первую (лимитированную!) коллекцию обуви — монохромные кожаные мюли с металлическими цветами. Все они стоят до 16 000 рублей, а прослужат не меньше растиражированных подиумных моделей (мы тестировали!).
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Vetements, 49 900 рублей (ДЛТ)
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Chanel, цена по запросу (Chanel)
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Мужские кеды Marc Jacobs, 29 190 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужские кеды Dolce & Gabbana, 57 000 рублей (Farfetch)
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Мужские кеды Dsquared2, 25 900 рублей (ДЛТ)
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Marc Cain, цена по запросу (Marc Cain)
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Gucci, 60 900 рублей (Babochka)
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JogDog, цена по запросу (jogdog.ru)
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Loewe, 40 100 рублей (Babochka)
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Lena Maksimova, 12 000 рублей (instagram.com/lenamaksimova.brand)
Кстати, мюли — самая модная обувь этого лета, заставляющая «терять пятки» эспадрильи, кроссовки и лакированные балетки. Найти их можно в коллекциях Minorquines, Suecomma Bonnie, Givenchy и нового обувщика британского королевского семейства Aquazzura — именно этот бренд делал свадебные туфли Меган Маркл.
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Givenchy, 37 950 рублей (ДЛТ)
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Affex, 3590 рублей (Au Pont Rouge)
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Valentino, 38 500 рублей (Babochka)
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Affex, 2490 рублей (Au Pont Rouge)
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Tod`s, 21 700 рублей (ДЛТ)
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Мужские сандалии Michael Kors, цена по запросу (Michael Kors)
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Мужские кроссовки UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
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Dior, цена по запросу (Dior)
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Мужские сандалии Marsell, 21 800 рублей (Golden Line)
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Colors of California, 4999 рублей («Кенгуру»)
Но лично мы обуваемся в модели, которые через пару лет станут мечтой коллекционеров: «рейверские» кроссовки Dior Homme, шлепанцы Vetements с этикеткой от пластиковой бутылки и кеды из коллаборации Adidas и Гоши Рубчинского — дизайнер объявил о закрытии своего бренда, поэтому обувь за 16 400 рублей рискует стать значительно дороже.
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Chanel, цена по запросу (Chanel)
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Мужские сандалии UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
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ASH, 11 100 рублей (Golden Line)
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Kiss Moon, 6290 рублей (Rendez-Vous)
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Chloe, 29 950 рублей (ДЛТ)
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Мужские сандалии Gucci, 32 200 рублей (Babochka)
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Off-White, 31 892 рубля (Farfetch)
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Gucci, 48 100 рублей (ДЛТ)
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Rendez-Vous by Massimo Santini, 5890 рублей (Rendez-Vous)
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Patrizia Pepe, цена по запросу (Patrizia Pepe)
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