Теперь винтажные вещи в России можно покупать онлайн — открылась Avos’ka
Культура винтажной одежды развивается в России стремительно — появляются не только оффлайн-магазины, но и сайты с доставкой до двери. В инстаграме Avos’ka Vintage, например, можно заказать ретро-туфли Joe Sanchez, непромокаемый оливковый тренч, идеальный полосатый костюм как у вашей мамы в «перестройку», короткое платье в широкую клетку как у английской школьницы, а еще оверсайз-пиджак, брюки-бананы и плиссированную юбку пастельного тона — их владелицы «Авоськи» Инна и Аня тщательно отбирают в европейских магазинах и на американских сайтах секонд-хендов.
«Для нас авоська — символ цикличности моды, доказательство того, что все тренды возвращаются, а все вещи уже созданы и ждут своего часа. Первый лукбук мы сняли на пленку, чтобы поддержать ностальгическую атмосферу», — рассказывают девушки. Все вещи из «Авоски» можно заказать в Instagram по ценам от 2000 рублей (за блузки) до 9000 рублей (за брючные костюмы).
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