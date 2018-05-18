Теперь винтажные вещи в России можно покупать онлайн — открылась Avos’ka

Культура винтажной одежды развивается в России стремительно — появляются не только оффлайн-магазины, но и сайты с доставкой до двери. В инстаграме Avos’ka Vintage, например, можно заказать ретро-туфли Joe Sanchez, непромокаемый оливковый тренч, идеальный полосатый костюм как у вашей мамы в «перестройку», короткое платье в широкую клетку как у английской школьницы, а еще оверсайз-пиджак, брюки-бананы и плиссированную юбку пастельного тона — их владелицы «Авоськи» Инна и Аня тщательно отбирают в европейских магазинах и на американских сайтах секонд-хендов.